Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с Украиной

Сочи, Краснодарский край, , 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что восстановление отношений между Москвой и Киевом «рано или поздно произойдёт», и чем быстрее это будет сделано, тем лучше для обеих стран. Россия со своей стороны готова прилагать все усилия для этого. Об этом глава государства заявил 19 октября, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Давайте вернёмся к конструктивному, содержательному, субстантивному, как говорят дипломаты, диалогу. Мы к этом готовы, с удовольствием будем это делать, и чем быстрее, тем лучше», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что России не нужны никакие конфликты на её границах.

Путин отметил, что необходимость выхода из конфликтной ситуации сегодня «становится очевидной», в том числе «для подавляющего большинства граждан самой Украины».

Президент России подчеркнул, что любит украинский народ и считает его братским, «если вообще не частью русского народа». «Хотя и русским националистам, и украинским это не нравится, но это моя точка зрения», — сказал он.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».