С участниками ВФМС встретились российские космонавты

Сочи, Краснодарский край, , 20:31 — REGNUM Космонавты на Международной космической станции, принимая в гости иностранных коллег, делятся с ними свежими фруктами, по выходным поют под гитару, а, вспоминая о доме, мечтают о дуновении ветра, рассказали в четверг космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Полет очень длительный, ограничен круг людей, с которыми ты общаешься. Хочется успешно закончить свою миссию, оказаться в кругу семьи, в кругу друзей, почувствовать дуновение ветра, сходить в нормальный душ. Но перед тобой стоят огромные задачи, и мечты отодвигаются на дальний план. Но ты знаешь дату спуска, и немного на подсознании чувствуешь дуновение ветра, запах полыни», — сказал вернувшийся из второго полета на МКС в июне Олег Новицкий, отвечая на вопрос участников ВФМС о мечтах космонавтов.

Сергей Крикалев, который установил рекорд Земли по пребыванию в космосе, рассказал, что «это свойственно всем».

«Оказавшись далеко от дома, хочется вернуться домой. Оказавшись дома, ты хочешь оказаться где-то еще», — уточнил космонавт.

«Во время первого старта ощущений много — это завершение этапа. Ты учишься, получаешь образование, ты проходишь подготовку, попадаешь в отряд. <…> Как бы мы хорошо ни учились, я понимал, что есть учебные процессы, а есть реальность, которую я не знаю: вроде летал на самолетах, нырял под воду, но мне рассказывали, например, что есть люди, которых не укачивает на Земле, но укачивает в космосе», — цитирует ТАСС рассказ Сергея Крикалева.

Александр Лазуткин, как и его коллега, начал мечтать о космосе под влиянием научной фантастики.

«Книги сформировали мое представление о будущем: будем летать в космос, будем строить города на других планетах и на Луне, и я думал, что первый человек уже ступил на Луну, скоро люди полетят на Марс, а я слишком поздно родился. Потом я думал: «Надеюсь, я до этого доживу», — подчеркнул Александр Лазуткин.

Космонавты должны делать ряд фотографий с борта МКС в рамках научной программы. Но, по их словам, нередко хочется сделать и фото на память — в тех случаях, когда в иллюминаторы видно что-то необычное.

«Однажды, когда у нас произошло ЧП, не работала автоматика, мы летели над темной стороной Земли и увидели шикарнейшее полярное сияние над Антарктидой. Это было огромное поле огня, столбы огня поднимались с высоты 100 км до 200−300 км. Мне казалось, что мы пролетаем над ними, и задеваем ‑ и я живот втягивал, чтобы его не коснуться», — рассказал участникам фестиваля Александр Лазуткин.

Он пояснил, что обычно космонавты видят полярное сияние как узкую полоску на горизонте, а тогда они наблюдали зеленоватые, розоватые, салатовые, синеватые сполохи.

«И мне показалось, что я вижу улицы, вижу деревья, деревья немного раскачиваются… Я подумал, что, наверное, так должен был видеться Солярис», — добавил Александр Лазуткин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

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