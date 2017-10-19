На фестивале молодежи в Сочи прошел флешмоб «Обними волонтера»

Краснодар, , 20:15 — REGNUM С помощью объятий участники со всего мира благодарят за заботу 5 тысяч волонтеров, которые работают на фестивале. Так в Сочи проходит флешмоб «Обними волонтера», сообщается в официальной группе ВФМС в соцсети «ВКонтакте».

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи чаще всего обращаются к волонтерам за помощью в навигации по площадкам, где проходят мероприятия, а также интересуются, откуда приехал доброволец, и просят немного рассказать об их регионе.

«Именно благодаря волонтерам и их помощи мы смогли организовать и провести это грандиозное событие. Каждый день они встречают вас с улыбкой и всегда готовы помочь. Мы очень благодарны им и хотим подарить волну тепла и счастья. Именно поэтому мы решили запустить флешмоб #ОбнимиВолонтера, говорящий сам за себя», — говорится в сообщении.

Участники фотографируются с волонтерами и выкладывают хештеги в социальных сетях. Как объяснили организаторы акции, на флешмоб их вдохновило эмоциональное выступление мецената и писателя Ника Вуйчича, который встретился с участниками фестиваля в среду, 18 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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