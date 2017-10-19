Путин: Непредсказуемость Трампа имеет внутриполитические причины

Сочи, Краснодарский край, , 20:14 — REGNUM Непредсказуемость заявлений и шагов американского президента Дональда Трампа вызвана сопротивлением, которое он встречает внутри США, сообщил 19 октября президент России Владимир Путин на итоговом заседании международного клуба «Валдай».

По мнению Владимира Путина, действующему президенту Дональду Трампу элитные группы не позволяют воплощать в реальность его предвыборные обещания.

Глава российского государства рассказал, что внутри США действуют силы, использующие российско-американские отношения для достижения своих целей.

«Мы не знаем, была бы Хиллари Клинтон более предсказуема, а непредсказуемость Трампа связана с сопротивлениям его решениям внутри страны», — сказал Владимир Путин и добавил, что человека типа Дональда Трампа очень трудно сделать чьим-то заложником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин обвинил США в невыполнении обязательств по договорам о сокращении и ликвидации оружия массового поражения.

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