Молдавскому оппозиционеру Петренко дали политическое убежище в Германии

Кишинёв, , 20:03 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Наш дом — Молдова», экс-депутат молдавского парламента Григорий Петренко получил политическое убежище в Германии. Как сообщил Петренко молдавскому изданию NewsMaker, власти Германии признали его факт политического преследования в Молдавии. «В решении написано, что это политическое убежище, предоставленное в связи с тем, что меня преследуют на родине», — сказал Петренко.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июня кишиневский районный суд приговорил Григория Петренко к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу за организацию массовых беспорядков у здания Генпрокуратуры в сентябре 2015 года. Приговором суда Петренко было запрещено покидать территорию Молдавии. В сентябре оппозиционер тайно покинул Молдавию и отправился в Германию, где попросил политического убежища.

Ранее представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США признали членов «группы Петренко» политическими заключенными.

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