Крым перенял и приумножил все пороки современной России

Симферополь, , 19:42 — REGNUM Все строительные объекты Крыма достаточно красивые, но смертельно дорогие. И дело не в автократии или тоталитаризме, в чём бездоказательно пытается обвинить Россию Запад, а в обычной демократии, основанной на либерально-рыночной системе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, анализируя причины излишних бюджетных затрат, вредительства и слабой эффективности чиновничьего класса в процессе экономической интеграции полуострова в Россию.

«Крым не может находиться в счастливом отрыве от тех проблем, которые свойственны остальной России в целом. «Золотую вывеску» из полуострова надо было делать с самого начала, установив чрезвычайную ответственность чиновников за реализацию важнейшей политической задачи. И кроме тривиального расстрела в таких случаях ничего более эффективного Россия в своей суровой истории придумать так и не смогла — не пугают чиновников никакие финансовые и материальные конфискации; только — смерть», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, уже поздно это делать: всё будет предельно демократично, как в остальных регионах.

«Только в случае с Крымом проблема с коррупцией, отдельными проектами и т.п. может ещё и усилиться, так как Крым интересен ещё и тем, что там тепло и там есть море. Поэтому рядовая, традиционная коррупция здесь умножается как минимум на два. Поэтому все строительные объекты достаточно красивые, — но смертельно дорогие. А что касается качества, то это мы увидим лишь в ходе практической эксплуатации», — пояснил Григорий Трофимчук.

Он также подчеркнул, что программы по развитию региональной инфраструктуры полуострова действительно выполняются, и в срок, но только за те суммы, которыми можно было бы в нормальных условиях поднять пять таких Крымов, не меньше.

«Что же касается отсутствия управленческого опыта у чиновников, то я не согласен, что его нет, — он есть. Но только этот опыт и это умение зачастую работают против страны и её народа. Так называемые «технократы» даже чисто внешне выглядят именно так, что любому фейсконтролю заранее ясно: этот может «брать» профессионально, брать много и с холодной головой — так, что даже очки не запотеют. Вообще, такое ощущение, что все «технократы» на должности — близкие или дальние родственники украинского Яценюка», — пояснил Трофимчук.

По его словам, ситуацию можно исправить только из того центра, который даёт деньги. Другого пути нет.

«И если она пока не исправлена, то это говорит о том, что центр, власть вынуждены спокойно смотреть на то, как изо всех её карманов, внутренних и внешних, на её же глазах изымают средства свои же подчинённые. И это не автократия, не тоталитаризм, в чём бездоказательно пытается обвинить Россию Запад. Это обычная демократия, основанная на либерально-рыночной системе», — пояснил эксперт.

Напомним, с момента воссоединения полуострова с Россией масштабную коррупцию на полуострове преодолеть так и не удалось. Информационное пространство постоянно сотрясают громкие сообщения об арестах, а слово «чиновник» у рядовых крымчан прочно ассоциируется со словом «вор».

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Крыма, за одну только половину 2016 года на полуострове было выявлено более тысячи нарушений закона с признаками коррупции, большая половина которых была допущена в органах власти и местного самоуправления.

В целом, по информации начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александра Русецкого, общий размер ущерба от коррупции в России за 2,5 года превысил 130 миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма обещал зачистить «хамские морды» чиновников