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Путин: Россия готова производить новое оружие, не уступающее ядерному

Политика

Современное высокоточное оружие будет поставлено на вооружение в ответ на подобные действия других стран

Путин: Россия готова производить новое оружие, не уступающее ядерному
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сочи, 19 октября 2017 года

Сочи, Краснодарский край, 19 октября 2017, 19:06 — REGNUM  Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить на вооружение новое оружие, не уступающее по мощи ядерному. Заявление об этом глава российского государства сделал 19 октября на итоговой сессии международного форума «Валдай» в Сочи.

По словам Владимира Путина, это будет сделано в качестве ответной меры на такие же действия других стран.

«Россия готова ставить на вооружение современное высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному, в ответ на такие же действия других стран», — заявил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на валдайском форуме в Сочи Владимир Путин обвинил руководство США в невыполнении обязательств по договорам о ликвидации оружия массового поражения.

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию с Валдайского форума в Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: США нарушают свои обязательства по ликвидации химического оружия

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