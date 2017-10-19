Порошенко обозначил сроки отмены депутатской неприкосновенности на Украине

Киев, , 19:05 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает, что вопрос с отменой депутатской неприкосновенности будет решён на следующей сессии Верховной рады. Об этом он сообщил 19 октября на своей странице в Facebook.

«Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. В прошлом году неограниченного иммунитета мы лишили судей. Следует отдать должное народным депутатам — сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене и собственной привилегии», — написал Порошенко.

Он выразил надежду, что «уже на следующей сессии Верховная рада не растеряет смелости и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы».

«Очень рассчитываю, что и те, кто наиболее активно рекламировался на теме неприкосновенности в эти дни, не поменяют своей позиции, когда увидят, что это уже не пиар, а новая реальность», — добавил при этом Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве началась бессрочная акция протеста в перед зданием Верховной рады. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и представители других оппозиционных сил потребовали отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда, а также реформы избирательного законодательства.

19 октября Верховная рада направила проекты постановлений об отмении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд.