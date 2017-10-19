Тиллерсон впервые совершит поездку в Южную Азию

Вашингтон, , 20:20 — REGNUM В ходе предстоящей зарубежной поездки государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Индию и Швейцарию, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, 19 октября сообщает Reuters.

Зарубежная поездка госсекретаря продлится с 20 по 27 октября. Тиллерсон впервые посетит Южную Азию после вступления в должность государственного секретаря.

На Ближнем Востоке Тиллерсон обсудит ситуацию в Йемене, противостояние с Ираном и продолжающийся дипломатический кризис вокруг Катара.

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В Женеве государственный секретарь проведёт встречу с несколькими международными организациями для обсуждения ситуации с беженцами.

Напомним, в августе 2017 года, после объявления новой стратегии США в Афганистане, в Вашингтоне дали понять, что Пакистан должен прекратить поддержку боевиков, сражающихся с правительством Афганистана, в противном случае Вашингтон намерен выстраивать более тесные отношения с Индией — региональным конкурентом Пакистана.

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