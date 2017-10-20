Фёдор Пашин, , 15:28 — REGNUM

До президентских выборов 2018 года еще немало времени, но борьба за этот пост с непосредственным внешним участием уже началась. Подрывные нападки, диверсии, санкции и другие враждебные акции в политико-дипломатической, финансово-экономической, военной, информационно-культурной, этнорелигиозной и других областях жизнедеятельности Российского государства и общества поставлены на поток.

Главной мишенью остается кандидат №1 на этот пост — нынешний президент России Владимир Путин. Между тем выборы — это сугубо внутренний вопрос российского гражданского народа, который не приемлет любого вмешательства извне. Поэтому сегодня, как никогда, востребована активная жизненная позиция. Нельзя игнорировать ни выборы, ни другие общественно-политические возможности легального влияния на власть.

Тотальный кризис мироустройства

О том, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, сегодня не говорит только ленивый. И действительно, на фоне нарастания геофизических изменений (смена космических эпох) и природно-климатических катаклизмов до предела обострилось главное противоречие современности. С одной стороны, это стремительное увеличение народонаселения Земли до 7,5 млрд человек и беспрецедентный рост потребления ресурсов, товаров и услуг, а с другой — тотальная деградация среды обитания, экологический кризис, острый дефицит природных ресурсов, в том числе продовольствия и воды.

Ситуация усугубляется нарастанием войн и конфликтов в мире, кризисных явлений в глобальной экономике, техногенных катаклизмов, усилением религиозно-политической, социально-экономической, этнокультурной и даже половозрастной вражды между народами и общественными группами. В условиях, когда противоречие неразрешимо, а договориться мировым лидерам не представляется возможным, так как большинство из них находится под внешним контролем мировых кланов влияния, мировые процессы во многом принимают стихийный характер.

«Глобальный планировщик» в лице «халдейских мудрецов», опираясь на трансконтинентальные возможности мировых кланов влияния (Ротшильды, Рокфеллеры, Ватикан и др.), разветвленную сеть «глубинных государств» внутри большинства национальных государств мира и систему «мягкой силы» последовательно и кардинально изменяет мироустройство, ведет дело к переформатированию геополитической карты мира.

На наших глазах решаются задачи радикального сокращения народонаселения и роботизации его, повсеместного стирания национальных границ, демографической перезагрузки геостратегических территорий, устранения сил сопротивления и их лидеров, превращения людских масс в послушное рабское стадо. Все большее количество национальностей попадает в число «лишних народов», подлежащих истреблению и искоренению с помощью самых изощренных современных «гибридных технологий». В числе «лишних народов» планеты Земля оказались и автохтонные этносы на одной седьмой части суши, и прежде всего русско-славянское население Белоруссии, России и Украины.

В настоящее время главной мишенью «глобального планировщика», наряду с Китаем, который претендует на лидирующие позиции, избрана Россия, взявшая курс на укрепление государственности и независимое развитие в мире. На повестке сдерживание России, устранение правления президента Путина и кардинальное переформатирование власти в РФ. И, в частности, поставлена задача — любой ценой не допустить переизбрания действующего президента России в 2018 году.

Сила и слабость России

Сила России всегда была в ее многострадальном и терпеливом, но самоотверженном и героическом народе, в бескрайних просторах и несметных природных богатствах, суровой природе и в том, что умом ее не понять, в нее можно только верить. Как в свое время писал небезызвестный Отто фон Бисмарк, «не надейтесь, что русских можно уничтожить, они так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это — неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей… Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России».

Кроме того, в России сегодня, несмотря на многие упреки в его адрес, в России правит очень достойный президент, который не столько озабочен проблемой обеспечения выживания российской элиты, сколько укреплением российской государственности и сбережением своего народа, продвижением интересов страны на международной арене. Между тем в тысячелетней истории страны, в которой во власти чаще пребывали чужестранцы и марионетки, явные и скрытые враги государства и народа, правителей, верно и ревностно служивших Отечеству, встретить трудно.

Кто был кем в отечественной истории еще только предстоит узнать. Хорошо известно одно — главным союзником России во все времена были армия и флот. В настоящее время российские силовые структуры вновь поднялись с колен, окрепли и остаются важным военно-политическим аргументом в спорах с конкурентами и оппонентами, инструментом отстаивания национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Укрепился и международный авторитет РФ, а вот социально-экономическая стабильность внутри страны, как и прежде, поддерживается по остаточному принципу, во многом благодаря долготерпению народа. Действующий президент пытается модернизировать страну, развернуть государство и общество лицом к новому технологическому укладу (био-, инфо-, когно, нано‑ и др.).

Слабых сторон у России немало, но главные хорошо известны — «дураки и дороги». «Дураки» в том смысле, что в российской истории в структурах власти во все времена было засилье чужестранцев, агентов влияния и просто случайных людей. Отсюда на первый взгляд «дурацкие» решения, а на самом деле целенаправленные деяния во вред государству и народу, но в интересах враждебных сил и корысти ради. Простым людям и сегодня трудно различить, где российское правительство сознательно «гадит» и вредит всем, а где действует по недоразумению и неумению.

«Дороги» — это в том смысле, что огромные просторы страны с самым суровым климатом в мире в принципе невозможно обустроить таким относительно территории небольшим количеством народонаселения, около 147 миллионов человек. Это все равно, что в одиночку человеку пытаться обрабатывать несколько гектаров земли. Неслучайно по европейским стандартам более-менее обустроен Московский регион, где, по некоторым данным, проживает более четверти населения страны. Кстати, Москва, которую в российской провинции считают источником всех бед и зол страны, — это еще одна слабая сторона современной России. Здесь сконцентрированы главные силы и средства «глубинного государства» (пятой колонны), которое существует и действует параллельно с официальным государством, в тесном взаимодействии с внешними враждебными силами.

Большие пространства и природные богатства России одновременно пугают и манят. Наши, прежде всего, демографическая слабость и отсутствие должной политической воли, чтобы действовать в интересах страны, провоцируют враждебные силы на подрыв национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. В глазах зарубежной общественности нынешняя Россия — это немощный человек, сидящий на сундуке с золотом и драгоценностями, не дающий другим поживиться. Отсюда заявления, что российские природные богатства принадлежат не только РФ, но и другим странам, прежде всего, США и их союзникам.

В отличие от прошлых столетий существенно ухудшилось качество народонаселения страны и прежде всего русско-славянского народа, численность которого с каждым годом стремительно уменьшается. По некоторым оценкам, к русско-славянскому населению в России сегодня относят себя не более 70−75 млн человек (50%). В многонациональных государствах однородное большинство, обеспечивающее консолидацию и единство общего населения, несущего на себе всю тяжесть общегосударственных задач, не должно быть меньше 65%. И это еще одна слабость России. Как известно из истории, Сталин и его ближайшее окружение считали боевое подразделение недееспособным, если в нем русские, украинцы и белорусы составляют меньше 75%.

Между тем в настоящее время от русского народа остался только русский язык, да еще пресловутый «русский мир», где «русским духом и не пахнет». Сегодня русский этнос дезориентирован, раздроблен, демонизирован и взят под политический запрет. Однако в эпоху глобальных вызовов и угроз, как это было не раз в отечественной истории, современные российские власти не могут далее игнорировать русский фактор — это вопрос национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

Украина — не Россия, но она жива, пока стоит Россия

Сегодня слабой Россию делают враждебность и фактический разрыв с Украиной. Она активно стала формироваться еще со времен падения СССР, а идеологически оформилась при президенте Кучме, который и написал печально известный труд «Украина — не Россия». Украинский «майдан» — это спецоперация, целью которой был государственный переворот и перевод враждебной Украины в состояние тотальной агрессивной войны против России.

Враги России на Украине действовали строго следуя «заветам» «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка:

«…Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное — дело времени».

Враги России добились своего: сегодня на Украине очень многие спят и видят кончину Русского мира, даже не подозревая, что кличут свою погибель. Кремль превратился в главный источник бед и зол Украины. Даже пресловутый Мишико Саакашвили, руками которого реализуется новый провокационный и, очевидно, пагубный сценарий для Украины, воспринимается многими украинцами в качестве «кремлевского вивідача и засланеца».

Как известно, России, которая со времен падения СССР, не без влияния извне, была вынуждена спонсировать и поощрять украинскую враждебность, в 2014 году ничего не оставалось, как озаботиться собственной безопасностью. Нельзя было не признавать волеизъявления населения Крыма о присоединении к России, иначе бы на полуострове оказались войска НАТО, а значит, «приставлен пистолет к виску» России.

Украинские гостарбайтары, в том числе и из самых враждебных территорий Западной Украины, в количестве, по разным оценкам, от 2 до 4 миллионов, успешно трудятся и живут в России. Представители украинского шоу-бизнеса, в том числе и наиболее враждебно настроенные, продолжают ездить на заработки в Россию. Российская информационно-культурная интеллигенция, дружно выступившая против «Русской весны», желанный гость в Киеве.

Российская пропагандистская машина скорее провоцирует Украину на новые, более враждебные действия против России, демонизирует самопровозглашенные республики, чем отстаивает национальные интересы страны. В результате все больше людей в России отдаляются и отчуждаются от трагических событий на Украине. И это немудрено, потому, что если Россия и Украина отделились друг от друга, то заклятые враги наших стран, живущие и действующие слаженно в рамках виртуального единого и неделимого «глубинного государства» наших двух стран, как всегда, «рука об руку» воюют против братских народов.

В России понимают, что нынешний проект «Саакашвили» — это продолжение реализации западного замысла по втягиванию России в «горячую» фазу войны с Украиной. Одновременно решается задача дальнейшего расчленения самой Украины, обособления территорий Запорожской, Днепровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей для воплощения в жизнь небезызвестного проекта «Новый Иерусалим» — переноса современного Израиля на новые земли на юго-восточной Украине. По замыслам западных геостратегов, вооруженный конфликт с РФ, если его удастся спровоцировать уже в самом обозримом будущем, должен будет втянуть в себя не только приграничные российские области, но и сопредельные территории Белоруссии, а также стран Балтии с неизбежными последствиями для Калининградского анклава России.

Военные планы наших геополитических конкурентов, наряду с другими антироссийскими замыслами, в частности, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке, строго приурочены к президентским выборам 2018 года в России. Кроме того, украинская подрывная сеть в самой России имеет свои задачи по участию в массовых протестах, других акциях по подрыву стабильности в РФ.

Исходя из этого, сегодня, как это ни парадоксально, только официальный Кремль и заинтересован в сохранении украинского государства, в том числе — нынешних правителей, которые себя полностью дискредитировали не только в глазах Украины, но и Москвы. Однако против президента России развернута беспрецедентная кампания, чтобы не допустить его переизбрания президентом в 2018 году. Если планы врагов России воплотятся в жизнь, все постсоветское пространство ждет глубокие потрясения. Поэтому, пока стоит Россия, будет жить Украина, как, впрочем, и другие постсоветские государства и российские республики.

Гибридная агрессия против России

Поднимавшуюся с колен Россию, осознающую свои национальные интересы, били во все времена, бьют и сегодня. Против основ российской государственности и цивилизационной самобытности, намерения обеспечивать национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность — развязана высокотехнологичная гибридная война. Подрывные нападки, диверсии, санкции и другие враждебные акции в политико-дипломатической, финансово-экономической, военной, информационно-культурной, этнорелигиозной и других областях жизнедеятельности Российского государства и общества поставлены на поток.

Ежедневно в эфире можно лицезреть антироссийские враждебные информационные поводы. Активные мероприятия «мягкой силы» скоординированы по месту и времени, целям и задачам, формам и методам, содержанию и каналам воздействия. Информационное оружие выступает главным инструментом гибридной войны против России. Международные силы в достижении своих подрывных целей тесно взаимодействуют с институтами и структурами «глубинного государства» в России.

Основной мишенью враждебных сил остается российский президент. Его демонизируют, шантажируют, дискредитируют, подвергают травле, провоцируют, принуждают к торгу, ему просто угрожают, планируют и совершают покушения и т.д. Не в силах устранить его средствами прямого воздействия, принимаются и нецивилизованные методы. В частности, США и их «хозяева» пытаются натравить на российского президента представителей политической элиты, и прежде всего из числа олигархов, которые погрязли в западных завязках, благах, обязательствах.

Задача определена — отстранить от власти, даже не доводя до выборов. Если нет, то война на поражение продолжится. Возможности уличной стихии, в том числе с использованием мусульманских сил и украинских националистов в качестве тарана режима в Кремле, могут стать главным оружием враждебных сил в ходе и после выборов.

Конечно, российский президент далеко не идеал в глазах многих соотечественников, хотя история сама все рассудит. В угрожаемый период развития государства и общества выбирать особо не приходится. Но очевидно, что отстранение президента от должности, назначение на его пост, по примеру Украины и других стран, ставленника внешних сил неизбежно отбросит страну назад, поставит под угрозу национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность, лишит Россию каких-либо перспектив независимого развития, может дойти и до нового распада страны.

Предвыборная президентская программа

В угрожаемый период развития России, в преддверии избирательной кампании, мало содействовать повышению рейтинга президента, необходимо ему помочь действовать в национальных интересах. В предвыборную программу кандидата в президенты могут и должны быть включены следующие основные требования его электората:

1. Закрытие структур «глубинного государства», устранение их ставленников в федеральных и региональных органах власти, ЦБ, СМИ, крупнейших бизнес-структурах, общественных институтах. Формирование органов власти снизу вверх на основе мажоритарной системы, обеспечение равного доступа граждан к участию в избирательных кампаниях, инициирование референдума по ключевым проблемам развития государства и общества, имплементация их результатов в Конституцию и национальное законодательство, политико-правовую практику.

2. Смена политического курса, полный разворот в сторону национальных интересов, взятие под полный контроль основных рычагов управления государством и обществом (организационно-концептуальные, информационно-культурные, финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические), борьба с коррупцией.

3. Кардинальное оздоровления информационного пространства страны, очищение его от фейковой (лживой) виртуальной информации, консолидация информационных ресурсов государства и общества, изменение разрушительного вектора направленности российских СМИ на позитивный, оздоровительный, созидательный и мобилизационный характер подачи информации, координация информационной политики внутри страны и на зарубежной арене, переход от информационной обороны к наступательной информационной стратегии.

4. Развитие самодостаточной экономики с опорой на собственные силы, национализация финансово-банковской сферы, переход во внешних сношениях с другими странами на расчеты в национальных валютах, принятие мер по модернизации страны, прорыву в новый технологический уклад, содействие возрождению отечественного предпринимательства.

5. Прекращение поощрения массовой миграции в Россию, отдание приоритета коренному населению страны при устройстве на работу, противодействие этнической преступности, экстрадиция из страны лиц, замешанных в террористической деятельности. Взятие под государственный и общественный контроль военизированных и охранных структур отдельных национальных республик, крупных коммерческих компаний, ликвидация силовых структур национальных диаспор.

6. Утверждение примата справедливости и права в политических, социальных и национальных взаимоотношениях между гражданами страны, ликвидация политических, социально-экономических, культурных и других преференций отдельным субъектам Федерации.

7. Консолидация силовых структур.

Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и угроз, как никогда, востребована активная жизненная позиция, нельзя игнорировать ни выборы, ни другие общественно-политические возможности легального влияния на власть, вносить посильный вклад в обеспечение выживания и самосохранения нашей уникальной цивилизации. И, как это было не раз в отечественной истории, надо «сбиваться в стаи», прежде всего, по месту жительства, не забывать плодиться, стоять за свои семьи и Россию на выборах, уличных манифестациях, на работе и в общественных делах, в социальных сетях и везде, где речь идет о будущем детей и внуков.