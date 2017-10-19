Романо Проди: «США ошибаются в стремлении разделить Европу и Россию»

Рим, , 18:56 — REGNUM Бывший глава правительства Италии, президент Фонда сотрудничества народов Романо Проди полагает, что Евросоюз «должен восстановить автономию и иметь равные отношения с США». Об этом Проди заявил в ходе выступления на X Экономическом Евразийском форуме в Вероне 19 октября.

«Часто ЕС втягивают в одиночные решения, даже если они влекут за собой самые большие жертвы, в первую очередь, для Союза. Большой ошибкой со стороны США является стремление разделить Европу и Россию, исторически невосполнимой ошибкой, и сегодня мы — под давлением политики, решение о проведении которой мы не принимали», — подчеркнул бывший премьер-министр Италии.

Проди также добавил, что он недоволен отношениями ЕС с Россией и Евразией, отметив:

«Россия нуждается в нас, и мы в ней».

Романо Проди привел статистические данные, согласно которым кризис в отношениях привел к сокращению доли торговли между ЕС и Евразийским союзом — по сравнению с 8,3% в 2012 году, в 2016 году товарооборот составил всего 4,8%. Политик также предупредил, что Россия и Евразия всё больше и больше смотрят на Восток, и нужно быть осторожными, потому что если эти тенденции продлятся долгое время, они станут постоянными.

«Американская политика сегодня предлагает чувство неуверенности, хотя напряженность с Россией была не только при Трампе, но и с Бушем и Обамой. По этой причине мы должны подумать о трудностях свержения такого подхода», — резюмировал Романо Проди.

Напомним, в итальянском городе Верона проходит X Экономический Евразийский форум, организаторами мероприятия выступили ассоциация «Познаем Евразию» и фонд «Росконгресс» при поддержке Петербургского международного экономического форума. Гостями форума также стали глава «Роснефти» Игорь Сечин и бывший канцлер Германии и ныне председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер.

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