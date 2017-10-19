Путин: Самоуверенный эгоизм Запада вызывает отторжение и противодействие

Сочи, Краснодарский край, , 18:18 — REGNUM Эгоистичная политическая позиция Запада ни к чему хорошему не приведет, заявил президент России Владимир Путин 19 октября на пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи.

Глава российского государства убежден, что в современных условиях выиграть за счет других не удастся. А самоуверенность, эгоизм и претензии на исключительность закономерно вызывают отторжение и противодействие.

«В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других. Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензии на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет, а вот естественное справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет», — подчеркнул Владимир Путин.

По мнению российского президента, такое поведение приведет лишь к дальнейшему росту напряженности вместо формирования устойчивого и стабильного миропорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин заявил, что во многих регионах мира некоторые страны под видом борьбы с терроризмом стремятся создать перманентный хаос для реализации своих узких интересов.

ИА REGNUM 19 октября ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи.