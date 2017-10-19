Получен ответ прокуратуры на заявление о коррупции мэра Ярославля

Ярославль, , 18:18 — REGNUM Лидер ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов получил ответ из прокуратуры области на свое заявление о возможных фактах коррупции со стороны мэра Ярославля Владимира Слепцова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить возможное нарушение антикоррупционного законодательства со стороны мэра Ярославля Владимира Слепцова.

Речь идет о скандальной закупке мэрией города работ по замене дорожных ограждений в центре города стоимостью 23,4 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронный аукцион проходил в конце июня. В нем приняли участие две компании, одна из них по итогам рассмотрения второй части заявок не была допущена к торгам. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным поставщиком — ООО «Стальстроймонтаж» по цене чуть ниже первоначальной. По мнению Олега Виноградова, учредителя этой компании и мэра Ярославля связывает давняя дружба.

«Есть некоторые факты, проверить которые мы просим правоохранительные органы. Слепцов любит дорогие иномарки. Леднев покупал иномарки, в частности, автомобили «Range Rover» и «Audi». Есть протоколы об административных правонарушениях, из которых следует, что управлял этими машинами сын Слепцова. Мы не беремся утверждать, что есть коррупция, мы просим правоохранительные органы разобраться с этим», — сказал на пресс-конференции в августе этого года Олег Виноградов.

Кроме этого Виноградов просил проверить, изготавливала ли фирма Леднева стальные арки в виде сердечек, на какие деньги жена мэра купила квартиру и многое другое.

Прокуратура области провела проверку и не подтвердила факт изготовления фирмой, принадлежащей «другу мэра», стальных вазонов для цветов в виде сердечек — ООО «Стальстроймонтаж» к этим работам не имеет отношения. Зато вышеуказанная организация получила контракт на изготовления ограждений для исторического центра города — так называемых заборов «с медведями», но работы в оговоренный контрактом срок не выполняла. Агентство по муниципальному заказу мэрии города никак не отреагировало на это обстоятельство, и прокуратура указала на этот факт. Заместителю директора учреждения объявлен выговор.

Прокуратора области выяснила, что сын мэра Ярославля с 2016 года работает водителем у директора фирмы ООО «Стальстроймонтаж» Сергея Леднева, но доказательств того, что машиной пользовался мэр Ярославля или его супруга, не найдено. Фактов нарушения Владимиром Слепцовым антикоррупционных требований прокуратура тоже не установила.

Прокуратура подтвердила, что в 2016 году супруга мэра купила квартиру, но стоит она не больше той суммы, которую зарабатывает чета Слепцовых за 3 года, и следовательно, такие покупки разрешены законом.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области Любовь Никитина, подписавшая ответ на запрос Олега Виноградова, считает, что оснований для применения мер прокурорского реагирования нет.