Инициативе о прямых выборах мэра Великого Новгорода дали ход

Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области сегодня, 19 октября, рассмотрела ходатайство Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» о референдуме за прямые выборы мэра Великого Новгорода и глав районов. Как заявила председатель регионального отделения партии Анна Черепанова, члены облизбиркома единогласно проголосовали за направление документов в Новгородскую областную думу.

По закону, региональный парламент в течение 20 дней обязан собраться на сессию и принять постановление о соответствии или несоответствии референдума законодательству.

«При этом по закону депутаты думы не смогут отказать в назначении референдума, если посчитают вопрос политически нецелесообразным: единственным основанием для отказа является противоречие вопроса референдума федеральному законодательству», — отметили в «Яблоке».

В поддержку референдума нужно собрать подписи не менее 1% (или пяти тысяч) избирателей Новгородской области. Новгородские «яблочники» считают «идеальным», если референдум в Новгородской области успеют провести 18 марта 2018 года года одновременно с выборами президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав районов Новгородской области и мэра Великого Новгорода были отменены в 2014 году. С 2015 года глав районов выбирают депутаты районных дум из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, которая наполовину формируется губернатором Новгородской области. Такая же схема избрания главы Великого Новгорода в сентябре 2017 года закреплена в новой редакции городского Устава.

Напомним также, что в Новгородской областной думе вопрос о возвращении прямых выборов мэра в 2017 году ставили депутаты от КПРФ и ЛДПР, но инициативы не находили поддержки у парламентского большинства.

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