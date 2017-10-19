Ходатайство о возврате прямых выборов направлено в Ярославскую облдуму

Ярославль, , 18:18 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области направила ходатайство партии «Яблоко» о проведении референдума о возврате прямых выборов глав городов и районов для рассмотрения в областную думу. Об этом ИА REGNUM сообщил глава регионального отделения партии Олег Виноградов.

Сегодня, 19 октября, Ярославский облизбирком рассмотрел ходатайство регионального совета Ярославского отделения партии «Яблоко» о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Было принято постановление — направить документы в Ярославскую областную думу. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на профильной комиссии регионального парламента, а далее — на общем заседании. На это уйдет около двух недель.

Напомним, «Яблоко» уже сделало две попытки по регистрации инициативной группы, и обе они закончились отказом из-за технических ошибок в документах. Глава областной избирательной комиссии Олег Захаров пообещал, что как только документы будут оформлены правильно, вопрос, выносимый на референдум, будет передан в областную думу, и она уже будет решать вопрос по существу.

Между тем 13 октября на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления областной думы депутаты не не поддержали инициативу Сергея Балабаева и Василия Цепенды о проведении прямых выборов главы города Ярославля.

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