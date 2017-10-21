Экс-губернатор Красноярского края оказался в тупике

Новосибирск, , 09:02 — REGNUM Интервью экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского спустя три недели после своей отставки стало неожиданностью: не только потому, что он прокомментировал кадровое решение президента, но и потому, что выступил, пусть и с мягкой и тактичной, критикой решений Кремля. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Толоконский интересен в Новосибирске не только как политик, бывший сначала мэром этого города, потом губернатором Новосибирской области, потом полпредом президента в Сибири, но и как один и, для которой не было объективных причин, стала для него «эмоциональным шоком». При понимании того факта, что у главы государства есть представление о кадровой политике в регионах, Толконский говорит, что оказался в подобной ситуации впервые: никогда раньше ему не приходилось уходить, не имея никаких планов, не живя уже будущими задачами. Поступающие предложения о работе неприемлемы: они не отвечают потребности экс-губернатора «приносить общественную пользу» и походят на форму «почетной пенсии».

«Не знаю, что именно буду делать в будущем. Возможно, преподавать — когда-то именно так начиналась моя карьера. Не исключено, что применю свои управленческие навыки в какой-нибудь бизнес-структуре. Но совершенно точно, что найду себе дело, которое будет соответствовать моим убеждениям», — отметил Толоконский, заявив, что работать всё равно ему придётся, потому как у него «нет особых сбережений, нет никакого бизнеса», а на губернаторскую пенсию «обеспечить семье уровень жизни, хотя бы приближённый к привычному, невозможно».

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