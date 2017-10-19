Экс-мэр Тамбова может отделаться условным сроком

Тамбов, , 17:18 — REGNUM Рассмотрение дела бывшего главы администрации Тамбова Юрия Рогачева может пройти в особом режиме и в течение одного заседания. Об этом 19 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Знаменском районном суде региона. Дело уже поступило в суд. Издание предполагает, что Юрий Рогачев может получить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Дело поступило к нам как готовое к рассмотрению в особом режиме», — цитирует издание собеседника.

Кроме того, сообщается, что Юрий Рогачев признал свою вину, а компания ООО «Строй-Лайн» полностью возместила ущерб, нанесенный бюджетам в результате преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Рогачев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Следствие считает, что, будучи главой Знаменского района, он заключил два контракта с ООО «Строй-Лайн». Компания должна была отремонтировать два участка дорог в районе. Потом Юрий Рогачев якобы подписал документы об объеме и стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику перевели 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по другому. При этом сами работы выполнены не были. Следствие считает, что Юрий Рогачев знал об этом.

В 2015 году Юрий Рогачев был выбран мэром Тамбова. После того, как УФСБ сообщило о признаках преступления, найденных в действиях Юрия Рогачева, губернатор Николай Никитин посоветовал городским депутатам принять отставку мэра. 21 ноября 2016 года Юрий Рогачев сложил полномочия главы городской администрации. Позже главой администрации был избран Сергей Чеботарев, который занимал до этого пост вице-губернатора.

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