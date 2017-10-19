Спецслужбы США: Террористы готовят второе «11 сентября» для Америки

Лондон, , 17:12 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявила, что различные террористические группировки готовят крупные террористические акты в крупных американских городах. Такое заявление она сделала в ходе выступления в американском посольстве в Лондоне 18 октября.

Дьюк заявила, что террористические группировки, такие как, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другие, хотят организовать крупный взрыв, подобный тому, как был произведен 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были взорваны башни-близнецы Международного торгового центра.

«Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений», — сказала Дьюк.

Она считает, что террористы стремятся использовать для совершения террористических актов большегрузные автомобили или холодное оружие, для того, чтобы создавать атмосферу ужаса и не оставлять без дела своих боевиков, однако это не значит, «что они отказались от главного сценария с самолетом».

Дьюк подчеркнула, что уровень террористической угрозы в США «невероятно высок».

«Террористы сильны, они быстро ко всему приспосабливаются, и угроза теракта сейчас на самом высоком уровне с 11 сентября. У нас должны быть все возможные средства», — сказала исполняющая обязанности министра.