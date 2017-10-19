Глава Крыма обещал зачистить «хамские морды» чиновников

Симферополь, , 17:07 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал увольнение тем чиновникам, которые позволяют себе хамское обращение с гражданами. Заявление было сделано 18 октября в ходе подведения итогов выездного приёма граждан заместителями председателя Совета министров РК, руководителями исполнительных органов государственной власти РК.

«Отвечать жителям: «идите гуляйте», «это не моё» или «куда хотите туда и обращайтесь» — такого не будет. Если раньше власти на местах боялись звонка от жителей на «горячую линию», то теперь отвечают людям: «смотрите не обожгитесь». Хорошо, обожжёмся, но все «хамские морды», по другому их не назвать, которые работают в органах власти будут зачищены. Поверьте, за хамство будет такое же отношение, как за воровство. Не для того приходили на работу, чтобы втаптывать людей в грязь», — цитирует Аксенова «Крымское информационное агентство».

На своей странице в facebook Аксенов отметил, что за день он побывал в 10 населенных пунктах Джанкойского района.

«Проблемы на местах схожие, если не сказать типовые: доступность медицинского обслуживания, конфликты с местными МУПами, транспортная сфера и сфера ЖКХ. Кроме того, один из наиболее задаваемых гражданами вопросов касается взносов за капитальный ремонт. Об этой ситуации известно всем, она не понятна жителям, непрозрачная и, на мой взгляд, несправедливая», — написал Аксенов.

«Еще раз обращаю внимание своих коллег на то, что большое количество претензий и вопросов можно было бы решить, проводя разъяснительную работу. По сути, на данном этапе доступность граждан к представителям органов власти — главная проблема, которую можно и нужно решать. Доходит до того, что некоторые чиновники откровенно игнорируют просьбы людей», — написал глава Крыма.

«До восточного побережья когда доедете? В Керчи положение дел что в образовании, что в здравоохранении — только смотреть и плакать. И отопление (как в других городах Крыма) не включено! Обогреваемся электричеством (а потом вы гордо вещаете про перерасход), хотя прекрасные газовые котельные стоят. Когда уже у вас руки-ноги дойдут до керченского беспредела», — написал в комментариях один из пользователей.