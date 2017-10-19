Владимир Путин поздравил главу Киргизии с прошедшими 15 октября выборами

Москва, , 16:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил действующего главу Киргизии Алмазбека Атамбаева с проведением выборов президента республики, сообщает 19 октября пресс-служба Кремля.

Пресс-служба уточняет, что Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева в телефонном разговоре, посвященном также вопросам дальнейшего сотрудничества России и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза.

«В. Путин в телефонном разговоре поздравил А. Атамбаева с успешным проведением 15 октября президентских выборов в Киргизии», — указано в сообщении.

Алмазбек Атамбаев выразил благодарность президенту России поддержку реализации важных для Киргизии социально-экономических проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября по итогам президентских выборов, прошедших в Киргизии, новым главой государства был избран Сооронбай Жээнбеков, получивший 54,74% голосов избирателей при общей явке в 55,93%.

Напомним, президент Киргизии избирается только на один шестилетний срок без права повторного участия в выборах. Действующий глава республики Алмазбек Атамбаев передаст свои полномочия преемнику 1 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что новый президент Киргизии свой первый официальный визит намерен совершить в Россию сразу же после инаугурации.

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