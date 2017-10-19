Четверг, 19 Октября 2017 года
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Работа над ошибками? В мэрии Перми произошли кадровые перестановки

Политика

Глава Перми Дмитрий Самойлов произвёл ряд кадровых назначений. Он подчеркнул, что ротация кадров призвана повысить эффективность работы городских властей по ряду направлений

Пермь, 19 октября 2017, 16:40 — REGNUM  В администрации Перми произошли кадровые перестановки. В частности, ротация коснулась руководства в трёх районов краевой столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Исполняющим обязанности главы администрации Кировского района он назначил Владимира Хлебникова. Ранее он руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. Бывший глава администрации района Евгений Гилев назначен советником главы города.

Свердловский район также с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший заместителем главы администрации города. А теперь уже бывший глава Свердловского района Вячеслав Торчинский займёт должность заместителя главы администрации города — начальника департамента культуры и молодежной политики.

Пока неизвестно, кто возглавит Орджоникидзевский район. Его руководитель Лидия Королева назначена заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

Кроме того, начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города. Она приступит к работе в новой должности с 26 октября.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что кадровые перестановки должны усилить работу по отдельным направлениям, и, соответственно, повысить эффективность городской команды в целом.

Между тем, в телеграм-канале появилось мнение, что Самойлова, по сути, заставили исправить свою же кадровую ошибку:

«Возвращение Торчинского на прежнюю должность в мэрию говорит о том, что Самойлова как функцию включили в режим ручного управления. Ещё при назначении Торчинского главой Свердловского района буквально все (депутаты пермской гордумы, промышленники, обитатели Куйбышева, 14 — здание краевого правительства) говорили, что это непонятное и неправильное решение. Самойлов никого не послушал (точнее ни с кем не посоветовался, потому что ослушаться он не в состоянии), в результате явка в Свердловском районе была фактически завалена, а Торчинский, будучи главой района, по сути, занимался общегородскими культурными мероприятиями» (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что в мэрии перед опытным Вячеславом Торчинским в преддверии 300-летия Перми поставлена задача сделать городскую молодёжную политику более системной и насыщенной.

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