Работа над ошибками? В мэрии Перми произошли кадровые перестановки

Пермь, , 16:40 — REGNUM В администрации Перми произошли кадровые перестановки. В частности, ротация коснулась руководства в трёх районов краевой столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Исполняющим обязанности главы администрации Кировского района он назначил Владимира Хлебникова. Ранее он руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. Бывший глава администрации района Евгений Гилев назначен советником главы города.

Свердловский район также с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший заместителем главы администрации города. А теперь уже бывший глава Свердловского района Вячеслав Торчинский займёт должность заместителя главы администрации города — начальника департамента культуры и молодежной политики.

Пока неизвестно, кто возглавит Орджоникидзевский район. Его руководитель Лидия Королева назначена заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

Кроме того, начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города. Она приступит к работе в новой должности с 26 октября.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что кадровые перестановки должны усилить работу по отдельным направлениям, и, соответственно, повысить эффективность городской команды в целом.

Между тем, в телеграм-канале появилось мнение, что Самойлова, по сути, заставили исправить свою же кадровую ошибку:

«Возвращение Торчинского на прежнюю должность в мэрию говорит о том, что Самойлова как функцию включили в режим ручного управления. Ещё при назначении Торчинского главой Свердловского района буквально все (депутаты пермской гордумы, промышленники, обитатели Куйбышева, 14 — здание краевого правительства) говорили, что это непонятное и неправильное решение. Самойлов никого не послушал (точнее ни с кем не посоветовался, потому что ослушаться он не в состоянии), в результате явка в Свердловском районе была фактически завалена, а Торчинский, будучи главой района, по сути, занимался общегородскими культурными мероприятиями» (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что в мэрии перед опытным Вячеславом Торчинским в преддверии 300-летия Перми поставлена задача сделать городскую молодёжную политику более системной и насыщенной.