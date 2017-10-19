Багдад призвал нефтяные компании не подписывать соглашения с Курдистаном

Багдад, , 16:45 — REGNUM Центральное правительство Ирака предупредило международные нефтяные компании, что не стоит заключать соглашения о разработке нефтяных месторождений с региональным правительством Курдистана, 19 октября сообщает агентство KUNA.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби подчеркнул, что федеральное правительство и министерство нефти Ирака являются единственными государственными органами, которые имеют конституционные и правовые полномочия для подписания контрактов и соглашений о разработке нефтяных месторождений.

Напомним, ранее региональное правительство Курдистана подписало ряд контрактов с международными нефтяными компаниями без согласования с федеральным правительством Ирака.

С 25 сентября, когда прошёл референдум о независимости Иракского Курдистана, в отношениях между Багдадом и Эрбилем возникла напряжённость. В центральном правительстве Ирака заявили, что референдум противоречит иракскому законодательству.

На этой неделе правительственные войска вошли на территорию провинции Киркук, которая ранее находилась под контролем регионального правительства Курдистана, и установили контроль над всеми крупными нефтяными месторождениями провинции.

Позднее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 18 октября правительственные силы покинули город Киркук. Обеспечение безопасности в провинции было возложено на местную полицию.

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