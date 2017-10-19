Объем инвестиций между Хорватией и Россией составил около €500 млн

Москва, , 15:54 — REGNUM Объем взаимных инвестиций между Россией и Хорватией приблизился к €500 млн, заявила 19 октября президент Хорватии КолиндаГрабар-Китарович на российско-хорватском экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

По ее словам, самыми перспективными областями в Хорватии стали энергетика и туризм, а в России — автомобильная промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 года президент России Владимир Путин по итогам встречи со своей хорватской коллегой сказал, что объемы товарооборота между странами в 2017 году может вернуться на докризисный уровень и превысить один миллиард долларов.

По словам Путина, особое внимание было уделено сотрудничеству Москвы и Загреба в сфере энергетики. Хорватия импортирует российскую нефть, а также осуществляет ее транзит.

В ходе встречи Россия и Хорватия подписали межправительственную программу в области культуры на 2017−2019 годы, которая должна поставить сотрудничество в этой области между станами на системную основу.

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