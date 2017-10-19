От митингующих в Киеве требуют вернуть щиты нацгвардии

Киев, , 15:36 — REGNUM К митингующим возле верховной Рады в Киеве выдвинуто требованием — вернуть украденные щиты нацгвардии, сказал 19 октября директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Часть из них вчера была изъята у них, часть еще осталась», — сказал чиновник.

Шевченко добавил, что главной задачей сотрудников правоохранительных органов на данный момент является недопущение оружия в периметр акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года украинские СМИ сообщили, что боевики экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые без опознавательных знаков участвуют в акции протеста у стен рады, готовы пойти на штурм здания. Экстремисты получили указания не выдавать себя раньше времени.

Напомним, 17 октября 2017 года началась бессрочная акция протеста в Киеве у здания верховной Рады Украины. Сторонники бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также представители оппозиционных партий требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, реформы законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

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