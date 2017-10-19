Митинг у Рады грозит перерасти в захват парламента

Киев, , 15:25 — REGNUM В Киеве у стен Верховной Рады Украины начался новый раунд митинга за снятие депутатской неприкосновенности, реформу избирательной системы и создание антикоррупционных судов, сообщило 19 октября МДВ Украины в официальном Twitter-аккаунте.

По данным ведомства, количество собравшихся на 11:00 составляет 700 человек. Открывая митинг, перед собравшимися выступил депутат партии «Самопомощь» Егор Соболев. Он подтвердил, что митингующие будут добиваться тех же требований, с которыми пришли к Верховной Раде 17 октября.

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При этом один из законопроектов, интересующий митингующих, — о снятии депутатской неприкосновенности — был рассмотрен в парламенте Украины днем. Предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект (постановление 7203) было принято передать на рассмотрение Конституционного Суда Украины. Альтернативный проект закона (постановление 6773) также был одобрен большинством народных депутатов.

Одновременно о готовности штурмовать здание Верховной Рады сообщил представитель «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Портал «Страна» сообшил, что боевики этой организации также принимают участие в митинге у Рады, и будут готовы захватить здание Рады, если депутаты не примут необходимые законы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский протест начался 17 октября в центре Киева возле здания Верховной Рады. Лидер нового «майдана», как его окрестили СМИ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки президента Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».

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