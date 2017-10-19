Франция назвала неприемлемым скептицизм России по поводу доклада ОЗХО

Париж, , 15:17 — REGNUM

Скептическое отношение России к результатам расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) применения химического оружия в Сирии неприемлемо, заявила 18 октября официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань., сообщает Reuters.

«Мы не можем принять, что убедительность и независимость этих механизмов подвергается сомнению на тех основаниях, что их выводы не подходят России», — заявила она, под «механизмами» имея в виду специальные рабочие группы ОЗХО, занимающиеся расследованием случаев применения отравляющих веществ.

«Это подрывает международный консенсус о том, что наша ответственность состоит в предотвращении применения этого оружия в Сирии», — добавила она.

Напомним, в сентябре МИД РФ выступил с заявлением, согласно которому решение о продлении мандата спецмеханизмаОЗХО-ООН в Сирии будет зависеть от доклада организации, посвященному расследованию химической атаки 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб. Дата публикации доклада назначена на 26 октября.

При этом стоит отметить, что в июле российские эксперты ОЗХО обратили внимание на больше число пробелов в прошлом докладе ОЗХО по химической атаке в Хан-Шейхуне.

В частности, указывается, что организация делала свои выводы на данных, полученных от сил так называемой сирийской оппозиции, а не собранных самостоятельно при посещении пострадавшего региона.