Суд на Украине рассмотрит законы об отмене неприкосновенности с депутатов

Киев, , 15:17 — REGNUM Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направила Верховная рада в Конституционный суд Украины, сообщает 19 октября УНН.

Согласно сообщению, на рассмотрение Конституционного суда были отправлены два закона об отмене неприкосновенности депутатов — президентский и депутатский. Первый закон предполагает отмену неприкосновенности с 2020 года, второй — сразу с момента принятия законопроекта.

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Напомним, отмена депутатской неприкосновенности стала одним из требований митингующих под Верховной радой. Протесты продолжаются третий день, но, несмотря на имевшие место факты столкновений, митинг проходит достаточно спокойно. В протестной акции принимают участие члены партий «Самопомощь», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других праворадикальных партий.

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В ночь с 17 на 18 октября протестующие установили палаточный городок возле здания парламента в Киеве. 19 октября митингующие заявили, что не будут препятствовать работе Верховной рады в том случае, если депутаты будут принимать «правильные» решение по законопроектам.

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