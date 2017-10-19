Уходя в отставку, нижегородский сити-менеджер вспомнил о своих заслугах

Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM Уходя в отставку, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов решил напомнить нижегородцам о своих заслугах. По словам чиновника, администрации города под его руководством за неполных два года работы удалось «не только стабилизировать ситуацию, сбалансировать доходы и расходы, но и заложить фундамент для роста».

«Город вошел в крупные федеральные проекты по масштабному ремонту дорог, дворовых территорий, улицы Большой Покровской, территории вокруг Мещерского озера, площади Киселева на Автозаводе, приступил к долгожданному благоустройству Нижне-Волжской набережной. Все эти и ряд других проектов реализуются, и пожинать их плоды уже весной 2018 года будут нижегородцы», — уверен сити-менеджер.

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При этом поблагодарил коллег за совместную работу и попросил «о самом главном на сегодня: достойно продолжать выполнять свои обязанности».

«Вопросы отопительного сезона, зимнего содержания улиц и дорог города, функционирования общественного транспорта сейчас должны быть на особом контроле. На этих вопросах нужно сосредоточиться в первую очередь. Это важно для горожан. Администрация города должна работать», — приводит слова Белова пресс-служба администрации.

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Необходимо отметить, что именно проблемы транспорта, содержания дорог и уборки территорий ежегодно становятся поводом для тысяч жалоб со стороны жителей Нижнего Новгорода. Причем не только в зимнее время. Это было как при Белове, так и при его предшественниках на посту главы администрации.

Проблемы, связанные с работой транспорта, с долгами муниципальных транспортных предприятий также являются темой для постоянных публикаций в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов написали заявление об уходе по собственному желанию.

Они стали первыми, кто покидает мэрию Нижнего Новгорода после того, как новый врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о грядущей реформе системы управления городом.

Ожидается, что в ближайшее время пост главы администрации займет ставленник Никитина, депутат Госдумы Владимир Панов.

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Свою идею о реформировании системы управления в Нижнем Новгороде Никитин проводит, невзирая на неприятие этой идеи депутатами городской думы.

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