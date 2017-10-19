Верховная рада направила законопроекты о неприкосновенности депутатов в КС

Киев, 19 октября 2017, 15:11 — REGNUM Верховная рада Украины направила законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд (КС) страны. Об этом сообщает в четверг, 19 октября, «Укринформ».
"За принятие проектов постановлений 7203/П и 6773/П проголосовало соответственно 336 и 328 парламентариев при минимально необходимых 226», — передает вещатель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинг, на который пришло около 6 тыс. человек, прошел в Киеве 17 октября. К вечеру митингующие, среди которых находились представители различных оппозиционных партий, разбили около 50 палаток.
Активисты заявляли, что своими действиями намерены заставить народных избранников выполнить ряд требований — отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.
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