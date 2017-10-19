Шредер: Евросоюз и Германия заинтересованы в процветании России

Верона, Италия, , 15:18 — REGNUM России и Евросоюзу для улучшения отношений необходимо покончить с санкционным режимом, заявил 19 октября председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на Евразийском форуме в Вероне.

Бывший канцлер считает, что Европе и Германии выгодно, чтобы Россия процветала. В ослаблении же России заинтересованы только США.

Шредер добавил, что попытка США изолировать Россию выглядит как политическая бессмыслица.

«США считают, что можно изолировать Россию. Это, с политической точки зрения, бессмыслица, и это опасно с экономической точки зрения», — сказал Шредер.

По его мнению, Вашингтон пытается подорвать энергетическое сотрудничество Евросоюза и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2017 года в министерстве экономики ФРГ заявили, что нет необходимости передачи мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по поводу строительства «Северного потока — 2». ЕК считает, что проект строительства газопровода должен находится под ее юрисдикцией, но в Германии считают иначе. Позиция Берлина по этому вопросу неизменна — строительство газопровода должно регулироваться национальным законодательством.

Напомним, что в законе о санкциях против России, Ирана и КНДР, подписанных президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, открыто говорится, что Вашингтон всеми средствами будет препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2», который повысит энергетическую безопасность как Германии, так и Евросоюза в целом. Промышленники ЕС видят в таком шаге США недобросовестные попытки выдавить конкурента с рынка.

Отметим, что поставки газа через территорию Украины показали свою ненадежность и небезопасность. Во время газового кризиса между Россией и Украиной в 2009-2010 годах Киев стал отбирать из газопровода ту часть топлива, которая предназначалась для Евросоюза.

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