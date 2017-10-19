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Песков: Россия остается гарантом Минских соглашений

Политика

Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемирно способствовать выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, которым надлежит это делать

Песков: Россия остается гарантом Минских соглашений
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Сочи, Краснодарский край, 19 октября 2017, 15:00 — REGNUM  Россия была и остается гарантом Минских соглашений и продолжает способствовать их выполнению, заявил 19 октября в Сочи на пресс-конференции Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемирно способствовать выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, которым надлежит это делать», — отметил Песков.

Напомним, комплекс мер по выполнению Минских соглашений включает 13 пунктов и предусматривает «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение», отвод тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения с применением всех необходимых технических систем, включая спутники, БПЛА и радиолокационные системы.

Документ был подписан представителями России, Украины и ОБСЕ. Также свои подписи поставили под ним Александр Захарченко (ДНР) и Игорь Плотницкий (ЛНР).

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Минские соглашения — 2