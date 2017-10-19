Лидеры стран ЕС выступят в защиту сделки по иранскому атому

Брюссель, , 14:57 — REGNUM Лидеры страны-членов ЕС заявят 19 октября о своей полной приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, — несмотря на возможность выхода из соглашения США, сообщает Reuters.

Об этом говорится в проект совместного заявления, оказавшегося в распоряжении информационного агентства.

«Мы будем защищать сделку и придерживаться условий ее условий и осуществлять ее на практике. Однако мы также не хотим становиться в полное противоречие с США», — отметил один из высокопоставленных официальных лиц Евросоюза.

По его словам, в случае выхода из соглашения США ЕС останется в «довольно интересной компании с Китаем и Россией».

«Таким образом, может возникнуть проблема отделения ядерной сделки от программы развития баллистических ракет и региональной роли Ирана, и отправки сигналов по последним двум», — подчеркнул чиновник.

«Они [Конгресс США] никогда вообще не испытывали очень теплых чувств по отношению к ядерной сделке, однако на данный момент ситуация очень изменилась, поскольку не только демократы, но и республиканцы чувствуют необходимость сыграть более активно внешнеполитическую роль в сдерживании президента», — добавил он.

Напомним, днем ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что в случае выхода Вашингтона из соглашения Тегеран разорвет ядерную сделку. В свою очередь, 19 октября командования Корпуса стражей исламской революции подчеркнул, что программа развития баллистических ракет будет ускорена, несмотря на давление США и ЕС.