Свердловский Уставный суд не вернул прямые выборы мэра Дегтярска

Дегтярск, Свердловская область, , 14:36 — REGNUM В Свердловской области Уставный суд отказал в исковых требованиях жителям Дегтярска, которые оспаривали единственно возможную систему выбора градоначальника через конкурсную комиссию. По мнению истцов, выборы мэра города должны проходить путём прямого народного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявители указывали на то, что при отмене прямых выборов не было учтено мнение жителей Дегтярска, а также на правовую неопределённость в критериях состава городских округов для которых применяется единственно возможная система выборов через назначение.

Также было представлено отрицательное заключение гордумы на существующий закон о выборах градоначальника. Однако суд счёл, что критерии являются общепринятыми и не требуют детализации, а закон о выборах мэра через назначение конкурсной комиссией, соответствующим уставу Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, закон по которому мэры большинства городских округов и муниципалитетов выбираются городской думой после прохождения конкурсной комиссии, был принят региональным законодательным собранием в 2015 году. В тот же год городские думы начали приводить уставы городов в соответствии с принятым законом.

Однако далеко не во всех муниципалитетах процедура прошла гладко. Так в Берёзовском часть общественности выступила против отмены прямых выборов мэра. В городе неоднократно проводились протестные митинги. Также была зарегистрирована инициативная дума по проведению референдума, но гордума отклонила инициативу. Решение об отмене прямых выборов оспаривалось через судебные инстанции, в том числе через Уставный суд Свердловской области.

Осенью 2015 года истцы помимо прочих документов представили в Уставный суд результаты социологического исследования, согласно которым 75% жителей Берёзовского за прямые народные выборы градоначальника. Однако и тогда Уставный суд не вернул прямые выборы мэра Берёзовского.