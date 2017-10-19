Из Саратова в войска отправляют первые команды призывников

Саратов, , 15:15 — REGNUM В Саратове со сборного пункта военного комиссариата отправлены на военную службу в Вооруженные силы России первые 60 призывников. Как сообщил ИА REGNUM врио военного комиссара Саратовской области Валерий Скутельник, проходить военную службу они будут в Западном и Центральном военных округах, а также в войсках Национальной гвардии.

«Большая часть призывников будет служить в воинских частях военно-космических сил России и мотострелковых частях, — заявил Скутельник. — Из них 15% имеют высшее образование, 65% средне-профессиональное образование. Семь человек имеют трудное семейное положение, поэтому они останутся проходить военную службу в воинских частях, дислоцирующихся на территории Саратовской области».

В клубе сборного пункта области для призывников подготовили праздничный концерт. С напутственным словом к отбывающим обратился священнослужитель-руководитель епархиального управления по взаимодействию с ВС РФ отец Владимир Новиков.

Военком уверяет, что настроение у призывников и их родителей очень хорошее. 20 октября со сборного пункта области в войска отправятся еще 70 саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенний призыв из Саратовской области будет направлено в войска 2400 призывников. Со сборного пункта отправят около 110 команд в 70 воинских частей по всей стране.

В Вооруженные силы будет направлено 90% от задания, остальные 10% — пойдут служить в войска Национальной гвардии, Федеральную службу охраны и Президентский полк (15 человек). Большая часть будет проходить службу в Центральном военном округе, около 37% — останутся служить на саратовской земле. Половину призывников направят в сухопутные войска, более 10% в военно-космические войска, по 4% в ВМФ, РВСН и части спецназначения (ВДВ и ГРУ).

Всего для прохождения медицинского освидетельствования и призывных комиссий вызвано около 13 тыс. человек.

В текущем году денежное довольствие призывника составляет 2000 рублей. Дополнительно в размере 1000 рублей получат сироты. По завершению службы военнослужащему по призыву выплачивается денежное довольствие в двухкратном размере — 4000 рублей.

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