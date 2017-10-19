Новгородский бюджет-2018: «Срезать расходы и требовать экономии от всех»

Великий Новгород, , 14:24 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2018 год будет снова сформирован без дефицита. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Бюджет, конечно, будет бездефицитным, потому что у нас нет возможности больше залезать в карман будущих поколений — уже и так залезли очень глубоко, пора руку вынимать из этого кармана», — отметил он.

«Моя главная задача — с одной стороны, сохранить в бюджете массу позитивных вещей и те социальные завоевания, которые есть, и в то же время обеспечить поступательное развитие региона. И это будет крайне непросто сделать, потому что следующий год по доходам будет не лучше, чем пересмотренный прогноз этого года», — также заявил Никитин.

По его словам, налоговые органы снизили прогноз поступлений на 2017 год на сумму около 2,5 млрд рублей, для региона это серьёзная сумма, и для решения проблемы образовавшейся «бюджетной дыры» власти будут сокращать расходы и привлекать бюджетный кредит.

«Нам нужно будет срезать расходы очень серьёзно, и мы будем срезать, и будем требовать экономии от всех», — заявил губернатор Новгородской области, говоря о бюджете-2018.

При этом он отметил, что для решения проблемы с наполняемостью бюджета власти региона будут работать по ряду направлений: во-первых, продолжат привлекать инвесторов и создавать новые рабочие места; во-вторых, пересмотрят межбюджетные отношения с муниципалитетами, стимулируя их к развитию малого бизнеса и открытию новых производств; в-третьих, оптимизируют структуру госуправления и госзакупки; в-четвёртых, усилят борьбу с неплательщиками налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ближайшее заседание Новгородской областной думы правительством региона внесён проект поправок в бюджет на текущий год, согласно которым бюджет Новгородской области на 2017 года недополучит 2 млрд 291 млн рублей доходов, в связи с чем размер дефицита областного бюджета составит 1,8 млрд рублей. В качестве источника покрытия дефицита планируется привлечь бюджетный кредит на эту же сумму — 1,8 млрд рублей.

Напомним, изначально бюджет Новгородской области на 2017 год был сформирован без дефицита. Объём бюджета области составляет около 28,5 млрд рублей. Госдолг Новгородской области на 1 сентября 2017 года достиг 15,239 млрд рублей, из которых бюджетные кредиты привлечены на 10,639 млрд рублей — это 69,8% в структуре задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: В бездефицитном новгородском бюджете обнаружилась «дыра» на 1,8 млрд рублей