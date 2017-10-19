Эксперты ВФМС раскрыли молодежи секрета лидерства

Сочи, Краснодарский край, , 14:24 — REGNUM Одна из задач XIX Фестиваля молодежи и студентов — помочь молодым людям со всего мира найти в себе лидерские качества и развить их. О том, кто такой лидер и что нужно сделать каждому, чтобы добиться успеха, участникам ВФМС в четверг рассказали на ток-шоу «Лидерство будущего».

В начале шоу слово взял начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Разные лидеры имеют разные роли. Есть несколько типов лидеров. Те, у кого есть видение будущего, кто указывает направление движения. Лидеры, которые идут и делают. Есть, конечно, и диванные лидеры — лидеры мнений, которые сидят в социальных сетях и формируют общественное мнение», — рассказал Сергей Новиков.

«Человек может стать лидером, только если он будет делать то, что он любит, то, что ему нравится», — подхватила тему инженер системных операций EUMETSAT Киара Коккиара.

С ней согласился политик, основатель фонда «Расцвет Африки» Ндаба Мандела.

«Для лидера важно понимать, что он хочет донести до людей. Но даже важнее этого — страсть к обучению и страсть к жизни. Мы всегда стремимся сделать лучше то, что мы любим. Поэтому так важно любить то, чем ты занимаешься. Если быть кратким, то для лидерства нужны три вещи — страсть, наставник и желание развиваться», — сказал он.

Основная задача лидера — привести к цели свою команду. Но качественная работа невозможна, если все члены команды не будут чувствовать себя комфортно. Правила счастья для работы в коллективе выделила основатель компании Yogacycled Оксана Соломаха.

«Я много путешествую и знаю несколько иностранных языков. Я задумывалась о том, что может сделать людей из разных стран счастливыми. Для этого можно выделить понемногу из каждой культуры. Из японской и китайской культуры я бы взяла уважение к самому себе, к природе, к другим людям. Из французской и швейцарской культуры — эффективность и работоспособность. Из русской культуры — связь с семьей. Эта связь очень важна», — рассказала она.

Никто не знает, что будет. Главное, что по-настоящему объединяет людей со всего мира — это желание быть счастливыми. В этом нам помогут лидеры, которые появляются прямо сейчас, резюмировали эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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