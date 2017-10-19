Карельские «яблочники» гадают, куда направит войска «президент Собчак»

Петрозаводск, , 14:23 — REGNUM В ходе очередного заседания Законодательного собрания Карелии 19 октября депутат республиканского парламента и лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова предложила внести на рассмотрение Госдумы России законопроект, меняющий федеральный закон «Об обороне», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о ранее анонсированной «яблочниками» инициативе, согласно которой российского президента России предлагают ограничить в праве использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Предлагается дополнить закон статьей, которая позволит использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны в течение одного года максимум. При этом, оперативное использование армии и флота предлагается ограничить 60 днями. По истечении каждого такого срока глава государства должен будет испрашивать продления срока в Совете Федерации. Отметим, что сейчас время «работы» Вооруженных сил страны за пределами РФ не ограниченно. Президенту достаточно однократно «получить добро» в Совфеде на саму военную операцию за границей.

«Важно возвращать Совету Федерации его конституционные компетенции. У нас совсем скоро президентские выборы, а в свете вчерашних событий это особенно актуально. А то вдруг Ксюша Собчак станет президентом. И куда она направит Вооруженные силы?» — спросила коллег Эмилия Слабунова.

Однако карельские парламентарии доводам не вняли. За инициативу Слабуновой проголосовали четыре депутата, против — 21. Напомним, ранее с подобной инициативой «яблочники» выступили в Закобраниях Санкт-Петербурга и Псковской области.

По словам петербургского «яблочника» Бориса Вишневского, проект закона разрабатывали его коллеги по партии в Москве в связи с затянувшимися боевыми действиями в Сирии.

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Напомним, накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты и уже проинформировала об этом действующего президента России Владимира Путина.