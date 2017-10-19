Верховная рада Украины приняла закон о медицинской реформе

Киев, , 14:09 — REGNUM Депутата парламента Украины приняли закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Верховная рада (парламент) приняла во втором чтении закон о медицинской реформе, — передает вещатель. — За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве начался митинг, на который пришло около 6 тыс. человек. В протестах принимали участие представители различных оппозиционных партий. К вечеру митингующие разбили около 50 палаток.

Активисты заявляли, что таким образом хотят заставить депутатов выполнить ряд требований — отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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