Организаторы ВФМС ищут лучшую #FestGirl среди участниц фестиваля

Сочи, Краснодарский край, , 14:09 — REGNUM Принять участие в конкурсе на звание самой лучшей #FestGirl Всемирного фестиваля молодежи и студентов можно в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Для этого необходимо выложить фотографию и рассказать историю о себе или любой другой героине, которая по праву достойна звания #FestGirl, и не забывать использовать хэштег #FestGirl. Обязательное условие — номинантка должна быть участницей или волонтером ВФМС 2017. Организаторы подчеркивают: внешность не играет никакой роли — главное, внутренний мир человека, его идеи, стремления и активная жизненная позиция.

Запуск конкурса уже вызвал большой ажиотаж, в соцсетях Вконтакте и Instagram за неполные сутки появились сотни историй от гостей и участников ВФМС 2017 с хэштегами #FestGirl.

Организаторы прочтут все истории и выберут обладательниц самых интересных и впечатляющих. Три лучшие девушки получат специальные призы от организаторов фестиваля. Приз за первое место — поездка на следующий Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Девушка, занявшая второе место получит возможность совершить путешествие в один из 15 городов региональной программы #ВФМС2017 с фото и видеокомандой, которая снимет об этом специальный фильм-репортаж. Обладательница третьего места получит в подарок профессиональную фотосессию от лучших фотографов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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