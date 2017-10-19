ЦИК подсчитал бюллетени: 54,74% киргизстанцев видят Жээнбекова президентом

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Центризбирком Киргизии завершил ручной подсчет бюллетеней. По его итогам стало известно, что наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в выборах президента, получил бывший глава кабмина Сооронбай Жээнбеков. Кандидата от партии власти поддержали 925 361 киргизстанцев или 54,74%. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Как выяснилось, наибольшей популярностью Жээнбеков пользуется у жителей Ошской и Джалал-Абадской областей, где его кандидатуру поддержали 14,74% и 10,4% избирателей, соответственно. В двух крупнейших городах Киргизии — Бишкеке и Оше — 7,1% и 4,78%. В других регионах ему удалось заполучить от 0,59% до 5,55% голосов.

Занявший второе место основной конкурент Жээнбекова, лидер партии «Республика», эск-премьер-министр Омурбек Бабанов завоевал популярность у 33,7% избирателей — за него проголосовали 569 697 киргизстанцев.

На третьем месте расположился председатель партии «Бутун Кыргызстан», бывший вице-премьер-министр Адахан Мадумаров с 6,55% голосов. Его кандидатура нашла одобрение у 110 652 граждан Киргизии, принявших участие в голосовании.

Четвертое место досталось еще одному бывшему главе кабинета министров, лидеру партии «Ак-Шумкар» Темиру Сариеву, который первоначально также считался одним из кандидатов-фаворитов. Его поддержали лишь 2,57% избирателей или 43 457 человек.

Остальные претенденты на высшую государственную должность смогли заручиться поддержкой только у 0,09% — 0,64% киргизстанцев. «Против всех» проголосовали 12 387 человек.

Всего в списки избирателей на выборах главы государства были включены 3 025 770 граждан Киргизии. Из них приняли участие в голосовании 1 690 466 человек.

ИА REGNUM напоминает, что явка избирателей на предыдущих выборах президента Киргизии, состоявшихся 30 октября 2011 года, достигала 61,28%. Кандидатуру ныне действующего главы государства Алмазбека Атамбаева поддержали 62,52% избирателей, пришедших на голосование.

Основные его конкуренты — бывший вице-премьер Адахан Мадумаров и лидер оппозиционной партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев — смогли добиться популярности лишь у 14,78% и у 14,72% избирателей.