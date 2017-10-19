Третий день протестов в Киеве: Зачем «послушные хохлы» играют на Саакашвили

Киев, , 13:32 — REGNUM Сегодня, 19 октября, в Киеве под зданием Верховной рады третий день продолжается массовый митинг. Сторонники бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, представители Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ряда националистических организаций требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения открытых партийных списков на выборах. В настоящее время под Радой остается до 200 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ночь на 19 октября в правительственном квартале было спокойно. Активисты подтверждают отсутствие ночных столкновений с полицией. Утром они убирали палаточный городок. При этом возле станции метро «Арсенальная» люди не собираются, как это было 17 октября. Парламентарии беспрепятственно идут в Раду. Правопорядок охраняют бойцы Нацгвардии и Нацполиции, никаких правонарушений по состоянию на эту минуту не зафиксировано. Движение транспорта по ул. Грушевского частично открыто.

Сегодня парламентарии запланировали рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности и новые правила выборов в парламент. Спикер Рады Андрей Парубий поручил организовать трансляцию заседания Верховной рады на улицу, где находятся активисты.

«Уважаемые коллеги, я думаю, никто не будет возражать, если мы включим трансляцию на улицу. Все согласны? На улице большое количество сторонников медицинской реформы, есть большое количество людей, которые поддерживают снятие депутатской неприкосновенности. И я даю поручение аппарату ВРУ включить озвучку ведения сессии ВРУ на улицу», — сказал Парубий, открывая утреннее заседание Рады.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддерживает требование митингующих по снятию депутатской неприкосновенности. В то же время на своей странице в Facebook Луценко назвал «абсурдом» законопроект об антикоррупционном суде и скептически оценил возможность изменения избирательного законодательства.

Луценко напомнил, что соответствующий законопроект об Антикоррупционном суде забракован Венецианской комиссией.

«И не зря: выбирать судей, которые должны судить коррумпированных членов правительства и депутатов, органом, который назначают те же чиновники и депутаты — абсурд. Ограничить компетенцию этого суда 30 делами НАБУ из 10 000 коррупционных дел всей правоохранительной системы — профанация», — отметил генеральный прокурор.

Украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук отмечает, что к организации митинга под Радой привлечены те же кадры, которые организовали т.н. «евромайдан» в декабре 2013 года.

«Смотрю, повылазили возле Саакашвили с желанием «нарубить бабла» все лучшие кадры времен провокаций Майдана 2013—2014-го», — пишет Корнейчук.

Он не исключает, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и «Оппозиционный блок» теперь соберут «антимайдан» в поддержку властей страны.

Украинский политолог Тарас Черновил сообщает, что митинг под Радой финансирует украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Еще немного о нынешних «протестах». На них журналисты уже увидели обычных «профессиональных митингующих» за деньги и специалистов по рекрутингу. Накануне митинга охранники Сакварелидзе (а вам, коллеги, зачем-то вооруженные охранники нужны?) пытались купить три гранатомета и два автомата Калашникова, на чем и попались, — это, оказывается, о них шла речь в новостях пару дней назад… После того как стало известно, что начнется рассмотрение вопросов, на которых якобы настаивают организаторы акции, а еще значительная часть митингующих, отстояв проплаченное время, разбежалась, у остатков начали сдавать нервы… И лицо без гражданства Саакашвили распорядился устанавливать палатки, а послушные хохлы бросились всё выполнять. Говорят, что спонсор Коломойский обещал удвоить оплату, если просидят хотя бы три дня», — пишет Черновил в соцсетях.

Он призвал украинские власти выдать Саакашвили грузинским правоохранителям в рамках официальных запросов и открытых уголовных дел.

«А у меня простой вопрос к Порошенко: он наконец-то выполнит наши международные обязанности перед Грузией, заложенные еще в договоренностях Ющенко с тем же Саакашвили? Речь идет о правовой помощи и передаче следствию братской Грузии их экс-президента, которого там обвиняют в ряде уголовных преступлений. Мне надоело это национальное унижение, когда тупые аборигены танцуют на задних лапках перед заезжим миссионером, которого уже заждались у него на родине. Я требую от наших правоохранителей и Порошенко решения об экстрадиции. Миша, пора домой!», — добавил эксперт.

Отметим, что Коломойский обвинения Черновола, которые поддерживаю многие политические эксперты, пока не комментировал.

Ранее, вечером 18 октября, силовики попытались штурмовать палаточный городок. Полиция хотела демонтировать палатки, но митингующие стали отбиваться. Они выстроились со щитами, начав разбирать брусчатку. Полиция попыталась их оттеснить и отобрать щиты. Правоохранители применили слезоточивый газ, в результате чего пострадал народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев. В результате потасовок задержаны 11 человек.

Как сообщалось, 17 октября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект, согласно которому отмена неприкосновенности запланирована на 2020 год. Под стенами Рады лидер партии «Рух новых сил» Саакашвили вывел на акцию протеста более 2 тыс. человек. За два дня протестов между митингующими и правоохранителями произошло несколько стычек. Травмы получили четыре активиста и один полицейский. В ночь с 17 на 18 октября радикалы «Автомайдана» осуществили визит к резиденции президента Петра Порошенко в Козине (Киевская область). В частности, активист «Автомайдана» Сергей Коба опубликовал фото скопления силовиков у президентской резиденции. Эта акция не привела к каким-либо результатам.