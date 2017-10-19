Депутат ГД: Новыми санкциями Австралия оказала Киеву «кенгурячью услугу»

Симферополь, , 13:55 — REGNUM Австралия ввела персональные финансовые и визовые санкции в отношении ряда депутатов Государственной думы России, госслужащих Крыма, а также руководителей государственных органов ДНР и ЛНР, заявил 19 октября депутат Госдумы РФ Андрей Козенко на своей странице в Facebook.

Депутат прокомментировал санкции:

«Понятно, что горечь от утраченной перспективы познакомиться с кенгуру «фигуранты» очередного санкционного списка вряд ли испытывают».

Кознеко считает, что персональные санкции в отношении руководителей из ДНР и ЛНР помогают международному становлению республик.

«Если на Украине большинство людей из этого списка именуют «преступниками» и «террористами», то для иностранных правительств они уже «политики, находящиеся под санкциями», — считает Кознеко.

Депутат считает, что Австралия оказала Украине «кенгурячью услугу».

Напомним, первые санкции в отношении России были введены США после воссоединения Крыма с Россией, затем за Вашингтоном санкции были введены странам Евросоюза. Страны Запада мотивируют свои действия якобы нарушением территориальной целостности Украины.

Последние санкции со стороны США в августе 2017 года привели к резкому обострению отношений. Политика ограничительных мер целенаправленно и систематически проводится против России на фоне заявление президента США Дональда Трампа о намерении «поладить с Россией».

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