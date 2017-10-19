На президентских выборах Новосибирск покажет России «некоторые сюрпризы»

Новосибирск, , 13:25 — REGNUM Политологи уделили незаслуженно мало внимания беспрецедентным поступкам экс-губернатора Виктора Толоконского после его «добровольной» отставки. Как сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог и этнограф Борис Мышлявцев, дело даже не в скандальных интервью экс-губернатора, где он, единственный из отставников, осмелился указать на принудительность своей отставки и подверг действия президента определенной критике.

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«Никто из политологов почему-то не взглянул на предысторию событий. А ведь это, на мой взгляд, целостная новелла, длившаяся более трех лет. Не буду давать оценок Виктору Толоконскому как губернатору. В Москве давно уже были недовольны излишней независимостью третьего города России (Новосибирска — прим. ИА REGNUM ), однако позиции Толоконского были настолько прочны, что взять и просто так отправить его в отставку означало бы вызвать серьезнейший политический кризис на пустом месте. И вот в информационном пространстве возникло дело так называемой «труновской группировки». Два десятка заказных убийств! В качестве организаторов были обозначены отец и сын Солодкины. Солодкин-старший был советником Толоконского, младший — вице-мэром», — рассказывает Мышлявцев.

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Он напомнил, что Толоконский в то время публично выступил в защиту «своих людей», а это «уже было нарушением принятого в РФ политического политеса».

«Солодкиных осудили, а Толоконского перевели на должность полпреда президента по Сибири. На мой взгляд, целью этого было отключение Толоконского от властных рычагов и избирательной машины Новосибирской области. Губернатором стал Юрченко, но ненадолго. «Ушатали сивку крутые горки»: Юрченко был вторым после Лужкова отправлен в отставку с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия». Но знающие люди связывают отставку Юрченко именно с действиями Толоконского. Мэром Новосибирска при поддержке Толоконского стал коммунист Анатолий Локоть, а губернатором — Владимир Городецкий, человек, полностью зависимый от Толоконского, его технический помощник. Тогда Толоконского перекинули в Красноярск для ослабления контроля за Новосибирской областью».

По мнению собеседника ИА REGNUM, в целом этот план удался, поскольку в Красноярске «варяга» не слишком хорошо приняли, а текущие дела отвлекли его от Новосибирска и от общесибирских дел. «Хотя мои источники утверждают, что победа иркутского коммуниста Левченко на губернаторских выборах — заслуга Толоконского», — отмечает эксперт.

«Итак, чтобы «отключить» Толоконского от новосибирских ресурсов, Кремлю пришлось совершить сложную многоходовку. Однако есть ощущение, что её не доделали. Дело в том, что избирательная машина Новосибирской области во многом остается в руках бывшего губернатора. Учитывая, что у него в Новосибирске «свой» мэр, уже на мартовских выборах сибирская столица может показать России некоторые сюрпризы. Можно навскидку вспомнить два факта — Новосибирск входит в «красный пояс», т. е. здесь традиционно высока поддержка коммунистов, а на самом деле — просто оппозиция Москве. А ещё — в 2003 году партия «Союз Правых Сил» набрала на некоторых участках до 19%. Есть о чем задуматься», — сказал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, что 27 сентября Виктор Толоконский заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края и провел «прощальное» совещание с руководителями региона. Ожидалось, что официально указ об его отставке президент Владимир Путин подпишет в тот же день, однако Кремль взял паузу и удовлетворил заявление Толоконского 29 сентября. В тот же день врио губернатора был назначен Александр Усс, до этого возглавлявший законодательное собрание.

По мнению ряда экспертов, Толоконский сломал сразу несколько стереотипов: не стал принимать кадровые предложения Кремля, оставил за собой право первым объявить о своей отставке и попрощался с политической элитой до обнародования указа президента.

Несколько дней назад он дал развернутое интервью, в котором Толоконский осмелился на критику Кремля, хотя и тактичную. Там же он отметил, что не считает, что для его отставки были объективные предпосылки, а потому информация об отставке повергла его в «эмоциональный шок». Но потом «пришло понимание того, что у главы государства своё видение региональной политики, и он его воплощает».