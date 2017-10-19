«Идея ограничения права на выезд в Россию наносит удар по имиджу Украины»

Киев, , 13:08 — REGNUM Истинная цель внесенного на рассмотрение Верховной рады законопроекта об ограничении права украинцев на выезд в РФ состоит в разрыве еще оставшихся связей между странами. Об этом заявил 19 октября лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Общественник подчеркивает, что не успела Верховная Рада в первом чтении проголосовать за так называемый закон о реинтеграции Донбасса, как законодатели начали плодить новые «гениальные» идеи.

«Например, ко второму чтению убрать из законопроекта № 7163 упоминание о Минских соглашениях… Однако этим полет законотворческой мысли народных избранников не ограничился. Очередная бредовая идея парламентариев — в этот раз авторами выступили члены фракции БПП А. Шинькович, А. Немировский, а также внефракционный депутат А. Денисенко ― временно ограничить украинцам право на выезд в РФ ― явно войдет в анналы законотворческого абсурда ВР VIII созыва», — заявил Медведчук.

Он отметил, что речь идет о проекте закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». Прежде всего, запрет выезда в Россию касается государственных служащих, кроме работников дипломатических служб.

«Когда изучаешь этот, с позволения сказать, продукт законотворческой деятельности, невольно начинаешь задумываться о здравомыслии депутатов, готовивших его… Законотворческая деятельность авторов данного законопроекта ― Немировского, Шиньковича и Денисенко ― достойна, пожалуй, отдельного исследования», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Он уточнил, что депутат Денисенко пропустил 88% пленарных заседаний ВР, а вершиной его законотворческой деятельности стало постановление о переименовании Днепропетровска. В то же время Немировский является инициатором принятия «отраслевого закона в сфере проституции и деятельности секс-учреждений», а также «отраслевого закона в сфере азартных игр».

«Вышеупомянутая троица законодателей имеет весьма отдаленное представление о международных отношениях, дипломатии и политико-правовых формах урегулирования конфликтов», — отметил Медведчук.

По его словам, законопроект об ограничении права украинцев на выезд в РФ наносит удар по международному имиджу Украины и лично президента.

«Бредовые измышления авторов законопроекта о вербовке госслужащих для ведения антигосударственной деятельности не выдерживают никакой критики. Истинная цель куда банальнее: разрыв еще оставшихся связей и отдаление наших стран», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный законопроект №7187 был официально зарегистрирован в Верховной раде 9 октября. Пока нет информации, когда документ может быть внесен на голосование.