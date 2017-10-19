Делегация Узбекистана встретилась с президентом Ирана

Тегеран, , 13:04 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила с официальным визитом Тегеран, где встретилась с иранским лидером Хасаном Рухани, сообщает 19 октября пресс-служба узбекского правительства.

«18 октября 2017 года делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым была принята президентом Ирана Хасаном Рухани», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-коммуникационной и других сферах.

На встрече также было отмечено, что прошедшая 11 сентября в Астане встреча лидеров двух стран позволила определить пути расширения узбекско-иранских связей в различных областях.

«Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной политики», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошел пятый раунд узбекско-иранских переговоров между министерствами иностранных дел двух стран. В частности, в ходе переговоров сторонывыразили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных связей.

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