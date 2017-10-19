Бондарев: Новые ракеты «Искандера-М» позволяют противостоять ядерной угрозе

Москва, , 12:50 — REGNUM Успешные испытания новых ракет ОТРК «Искандер-М» в очередной раз продемонстрировали мощный военный потенциал России, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, «новые ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 километров».

"Мы открыто, публично обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние 480 километров», — отметил парламентарий.

ОТРК «Искандер» предназначен для высокоточного поражения вражеских целей на дистанции до 500 километров. Главной особенностью комплекса является невозможность перехватить ракету. Она летит по непредсказуемой траектории, интенсивно маневрируя на стартовом и завершающем участках траектории. «Искандер» нечувствителен к радиоэлектронному подавлению — напротив, подлетая к цели, ракета сама интенсивно глушит радары ПВО и ПРО.