Не смог оставить бизнес: в Ивановской области глава района попал под статью

Фурманов, Ивановская область, , 12:31 — REGNUM В Ивановской области разразился очередной коррупционный скандал — под следствием оказался глава Фурмановского района. Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета 19 октября, чиновник, а также его сын подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

О том, что глава Фурмановского района задержан, стало известно накануне, 18 октября, однако официально информацию в следственных органах не подтверждали. Местные же СМИ сообщали об обысках в администрации района и выдвигали предположения, что речь может идти о незаконном предпринимательстве.

Сегодня, 19 октября, СУ СКР по Ивановской области официально объявило о возбуждении уголовного дела в отношении главы района по статье 289 УК РФ — о незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 170.1 — о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц. Причем, по данным следствия, к совершению последнего преступления может быть причастен и сын главы района.

Как считают следователи, глава Фурмановского района, став чиновником, не прекратил заниматься бизнесом и участвовал в управлении созданным им в 2002 году ЗАО «Прогресс». Не исключено, что он мог покровительствовать компании, используя свое положение, говорится в пресс-релизе СКР.

Также, по версии следствия, действия чиновника и его сына нанесли ущерб одному из ивановских предпринимателей на сумму более 14,7 млн рублей.

В СКР подтвердили проведение обысков — не только в администрации Фурмановского района, но и по месту жительства чиновника.

На сайте Фурмановского муниципального района сообщается, что Дмитрий Ключарев занимает пост главы Фурмановского района с 2015 года. До этого он был депутатом областной думы, работал консультантом председателя регионального парламента, в 2013 году несколько месяцев проработал на посту заместителя начальника департамента внутренней политики Ивановской области, с 2013 по 2015 — был главой администрации Фурмановского района. Является секретарем политсовета Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия».

Как отмечает ИА REGNUM, за последние месяцы в регионе это далеко не первый скандал, связанный с деятельностью чиновников. Под следствием уже находятся заместитель губернатора Дмитрий Куликов, который обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей. Летом этого года подозреваемой по делу о злоупотреблении полномочиями стала другой вице-губернатор и директор департамента здравоохранения Светлана Романчук. По ряду уголовных дел, например, в отношении бывшего зампреда правительства региона Андрея Кабанова и экс-главы Иваново Вячеслава Сверчкова, приговоры уже вынесены.

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Несколько уголовных дел возбуждено и в отношении районных чиновников. Так, фигурантами дела о мошенничестве с землей на 15 млн рублей стал бывший глава администрации Ивановского района, а также двое его заместителей. Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего главы администрации Приволжского района. Несколько дней назад СКР возбудил два уголовных дела в отношении бывшего начальника отдела образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области о превышении должностных полномочий. В конце сентября прокуратура региона распространило заявление с требованием возбудить дело против главы Пестяковского района.