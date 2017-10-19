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Си Цзиньпин: Полная модернизация НОАК завершится к 2035 году

Политика

Через 18 лет китайская армия станет одной из самых обороноспособных в мире

Си Цзиньпин: Полная модернизация НОАК завершится к 2035 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 19 октября 2017, 12:27 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед делегатами XIX съезда Коммунистической партии Китая, который в настоящее время проходит в Пекине, заявил о масштабном преобразовании Народно-освободительной армии Китая.

В своем выступлении китайский лидер подчеркнул, что к 2020 году завершится основной этап информатизации НОАК и оснащения китайской армии передовой военной техникой, а уже к 2035 году китайская армия станет одной из самых передовых в мире, пишет «Жэньминь жибао».

«В настоящий момент мы достигли нового исторического этапа в области укрепления национальной обороны. Народно-освободительная армия Китая входит в новую эру», — подчеркнул председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 октября председатель КНР Си Цзиньпин призвал народы мира к отказу от менталитета времен Холодной войны и политики силы на открытии XIX-го съезда Коммунистической партии Китая.

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Армия Китая