В Белоруссии разработан проект концепции по развитию сферы ЖКХ

Минск, , 12:24 — REGNUM Проект концепции по совершенствованию и развитию жилищно-коммунальной отрасли (ЖКХ) на период до 2025 года подготовлен в Белоруссии. Об этом, как передает Sputnik, сообщил вице-премьер страны Анатолий Калинин на республиканском семинаре по совершенствованию ЖКХ, который проходит в Минске 19−20 октября.

По его словам, пакет нормативно-правовых актов, подготовленный правительством и органами госуправления, предусматривает совершенствование финансовых, организационных и правовых основ функционирования отрасли.

«С учетом обсуждений на семинаре проекты нормативных правовых актов будут доработаны и внесены на рассмотрение главе государства, — сказал Калинин. — С принятием концепции будет откорректирована существующая госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 г. и подготовлена новая госпрограмма на следующую пятилетку».

Отмечается, что в пакет документов входят поправки в Жилищный кодекс, указы о замене лифтов, тепловой реабилитации жилфонда, расширение числа получателей жилищных субсидий и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин после открытия 25-й международной специализированной выставки «Будпрагрэс» заявил, что банки выделят для строительства жилья в Белоруссии около 500 млн белорусских рублей ($260 млн).

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