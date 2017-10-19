МИД раскритиковало статью Times of Malta о революции 1917 года

Валлетта, , 12:22 — REGNUM Министерство иностранных дел России опубликовало критический отзыв на статью «Русская революция 1917» в газете Times of Malta.

«Вместо вдумчивой попытки разобраться в истоках и последствиях Революции 1917 года автор решил поупражняться в создании еще одного пропагандистского опуса, — говорится в комментарии ведомства.

«Изложенные им мысли не блещут оригинальностью, в статье повторяются известные антироссийские мифы в духе «аннексии Крыма», «вторжения в Донбасс и Грузию», «вмешательства в президентские выборы в США» и т.п.»

Автор статьи Мартин Шиклун сделал вывод, что Россия якобы следует фашистским курсом, подрывает евроатлантические институты и поддерживает правые партии в Европе. Кроме того, автор утверждает, что президент России Владимир Путин использует принуждение и выборочное насилие.

«Видимо, писать на исторические темы без вплетения в них антироссийских пропагандистских штампов не так выгодно», — отметили в МИД.

Напомним, в феврале Министерство иностранных дел РФ отрыло на своём официальном сайте рубрику, посвящённую ложным новостям о России. В нем публикуются опровержения на материалы различных зарубежных СМИ, которые вводят в заблуждение.

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